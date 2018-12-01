Порошенко обговорив з Чапутовичем відновлення свободи судноплавства в Азові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко і Чаутович обговорили взаємодію країн на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах

Під час зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром закордонних справ Республіки Польща Яцеком Чапутовичем сторони скоординували кроки для відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії та де-ескалації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Порошенко подякував польській стороні за активну підтримку України в контексті акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці. Було наголошено на важливості негайного та безумовного звільнення українських моряків та повернення трьох українських суден.

Глава польського МЗС передав також від всіх країн-членів ЄС слова солідарності і підтримки Україні в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного.

Йшлося про подальше підтримання інтенсивного політичного діалогу на найвищому рівні, розширення співпраці у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва.

Окрему увагу було приділено взаємодії двох країн на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій.

Сторони скоординували кроки з метою використання авторитетних міжнародних площадок (Ради Безпеки ООН, Ради міністрів ОБСЄ, Ради ЄС) для негайного відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії та де-ескалації ситуації в регіоні.