Порошенко обговорив з послом Латвії ситуацію на Донбасі



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Петро Порошенко 9 вересня зустрівся з Послом Латвії в Україні Фото: Євросолідарність

Латвія планує відкрити почесне консульство у Слов’янську на Донеччині

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко у Києві зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Особливу увагу під час розмови було надано безпековій ситуації на Донбасі. Політики наголосили на, що на Росію треба й надалі тиснути, аби вона виконувала свої зобов’язання.

«Нас непокоїть, що зараз через Covid, через окремих представників української влади місце України в порядку денному Європейського Союзу, місце агресії проти України з боку Російської Федерації на безпековому порядку світу Росія намагається розмити. І для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас абсолютно чітка і принципова позиція – Росія має вивести війська, Росія має звільнити територію Донбасу, територію Криму. І коли дехто не вірить – я завжди наводжу приклад Латвії і балтійських країн – коли ти віриш, що вдасться відстояти власну незалежність, це можна зробити, якщо займати тверду позицію», – сказав Порошенко.

Він закликав до консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з анексованим Кримом, а також зміцнення санкційної політики щодо Кремля. Порошенко звернув увагу на важливість розслідування обставин зриву операції «вагнерівців», оскільки це має вагоме значення і для триваючих судових процесів проти РФ у міжнародних судових інстанціях.

Сторони детально обговорили ситуацію щодо Білорусі та перспективи її врегулювання. Наголошено на важливості недопущення втручання Росії у справи Білорусі, що в іншому разі має мати серйозні санкційні наслідки для агресора.

Політики відзначили важливість збереження європейського та євроатлантичного курсу України, а також прогресу на шляху реформ, досягнутого за попередні роки.

«Я дуже вдячний за можливість знову з вами поспілкуватись. Вже п’ятий рік я в Україні, я був частиною історії України. Тут дуже багато було зроблено під час моєї каденції. Я був присутнім при зміцненні Збройних Сил України. Я багато разів також був на Донбасі, і ми звичайно продовжуємо допомагати Донбасу. Я був частиною створення Православної церкви України. Дуже добре пам’ятаю інтронізацію Митрополита Епіфанія. Це, звичайно, була історична подія», – зазначив Юріс Пойканс.

П’ятий президент висловив застереження проти повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень та переслідувань політичних опонентів.

Також на зустрічі було наголошено на важливості забезпечення свободи ЗМІ та свободи слова в Україні без будь-яких утисків, особливо напередодні місцевих виборів у державі.

«Висловлено рішуче занепокоєння у зв’язку з рішенням Національного агентства телебачення і радіомовлення України щодо позбавлення ліцензії на мовлення радіо «Прямий FM», що є безпрецедентним в історії України. Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України з боку Латвії», - йдеться у повідомленні «Євросолідарності».

«Для Латвії, для Європи потрібна демократична сильна незалежна європейська Україна. Це наша мета. Ви знаєте також про принципову позицію Латвії щодо вашого членства у Європейському Союзі, ми це підтримуємо, розуміємо важливість Угоди про Асоціацію. Ми створили безвізовий режим. Ми залишаємось дуже надійними партнерами і треба зміцнювати цю співпрацю», – наголосив Юріс Пойканс.

Посол Латвії також поінформував про наміри латвійської сторони відкрити своє почесне консульство у Слов’янську на Донеччині.