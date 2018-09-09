Порошенко повідомив, коли підвищать мінімальну зарплату



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент нагадав, що чотири роки тому мінімальна заробітна плата була 1000-1200 грн

До кінця року влада ухвалить рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до майже 4200 грн.

Про це в суботу заявив президент Петро Порошенко в ході свого візиту до Вінниці.

«Чотири роки тому мінімальна заробітна плата була 1000-1200 грн. Потім ми вирішили революційно з 1600 грн підняти до 3200. Це було минулого року. Цьогоріч наприкінці бюджетного року ми приймемо рішення поставити майже 4200 грн. І це нечуване зростання зарплати. Але ми це робимо не перед виборами - ми це робимо для того, щоб не бути більше країною дешевої робочої сили - у нас інші конкурентні переваги, а українці мають право отримувати гідну зарплату», - цитує Порошенка «Інтерфакс-Україна».

Що стосується фінансового забезпечення українських військовослужбовців, то, за словами президента, змінилася сама система оплати. Так, у 2014 році мобілізований військовий отримував 600 грн на місяць, і йому треба було відслужити три місяці, щоб отримувати 2 тис. грн.

«Скільки снайпер буде отримувати зараз, після реалізації позавчорашнього рішення Ради національної безпеки й оборони на фронті? 20 тис. грн: 10 тис. грн - мінімальна як солдата, і 10 тис. - доплата за участь в операції Об'єднаних сил. 600 грн і 20 тис. грн - це масштаб змін, які відбулися у країні», - зазначив президент.

Порошенко також підкреслив, що сьогодні зростає і середня заробітна плата, і коли вона досягне 12-15 тис. грн за рахунок підвищення ефективності праці, коли люди будуть отримувати 400-600 євро, вони перестануть виїжджати на роботу за кордон.

Також Порошенко поспілкувався із молоддю у Вінниці і пообіцяв привабливі умови підтримки ІТ-бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Кабмін підвищив зарплати бюджетникам, залученим до Операції Об’єднаних сил.

До слова, міністр освіти і науки Лілія Гриневич у вересні заявила, що не може зараз обіцяти підвищення зарплати для педагогів у 2019 році.