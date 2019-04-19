Порошенко прибув на дебати на «Олімпійський»



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Чинний президент прибув на НСК разом зі своєю дружиною Мариною та дітьми. Він привітав своїх прихильників, а потім піднявся на сцену

Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» на дебати.

Порошенко прибув на НСК разом зі своєю дружиною Мариною та дітьми. Він привітав своїх прихильників, а потім піднявся на сцену.

Зазначимо, що годину перед дебатами на двох сценах на НСК відбувались концерти.

Під Національним спорткомплексом «Олімпійський», де мають відбутися дебати кандидатів на посаду президента України, зібралися величезні черги охочих потрапити на стадіон.