На «Олімпійському» пройшли дебати кандидатів у президенти



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Фотоо: pershyj.com

Вперше в історії України передвиборчі дебати кандидатів в президенти проходять на стадіоні

На столичному Олімпійському стадіоні завершились неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» відповідатимуть на три питання кожен.

Вели дебати журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського.

Формат дебатів був наступним: кожен з кандидатів мав по п'ять хвилин для виступу. Далі 36 хвилин тривала дискусія, і заключне слово обох кандидатів також тривало по п'ять хвилин.

Згідно з результатами жеребкування, дебати почав кандидат у президенти Володимир Зеленський.

На передвиборних дебатах між кандидатами повинні були зібратись, за попередніми даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, близько 60 тисяч людей.

Як повідомлялося, понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати на стадіоні.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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