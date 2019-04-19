Остаточний формат дебатів на «Олімпійському» визначено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олімпійський стадіон за півгодини до початку дебатів між кандидатами у президенти, 19 квітня 2019 року

Кожен з кандидатів матиме по 5 хв для виступу

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського будуть відбуватимуться у такому ж форматі, як мали б відбутися на «Суспільному». Про це заявив один із ведучих дебатів на стадіоні Андрій Куликов, повідомляє «Громадське».

Зокрема, він повідомив, що кожен з кандидатів матиме по 5 хв для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триматиме по 5 хвилин. Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов - на сцені Порошенка.

Зазначимо, ведучою на дебатах Зеленського та Порошенка на «Суспільному» буде ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук. За 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

«Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання - до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини», - йдеться у повідомленні.

На НСК «Олімпійський» поступово прибувають люди, які хочуть подивитись передвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Наразі сектор Петра Порошенка наповнюється набагато швидше

На стадіон, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом.

Раніше голова фракції БПП Артутр Герасимов заявив, що команда Зеленського злякалася виходити на стадіон до людей.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» зі стадіону.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

Читайте також: