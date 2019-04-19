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    Суспільство

    На «Олімпійський» вже прибули учасники «Квартал 95» (фото)

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    Олександр Пікалов та Міка Фаталов з "Квартал 95" - На «Олімпійський» вже прибули учасники «Квартал 95» (фото)
    Олександр Пікалов та Міка Фаталов з "Квартал 95"
    Павел Вуєць, "Главком"

    Соратники кандидата в президенти приїхали на НСК за 45 хвилини до початку дебатів

    Учасники студії «Квартал 95» прибули до НСК «Олімпійський», де незабаром повинні початись дебати між кандидатами в президенти.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Біля входу в стадіон були помічені «кварталівці» Олександр Пікалов та Міка Фаталов.

    Нагадаємо, сьогодні о 19:00 повинні початися дебати на НСК «Олімпійський». Очікується, що  там будуть присутні до 60 тисяч осіб. Слідкувати за порядком будуть 10 тисяч правоохоронців.

    Квартал 95 дебати НСК «Олімпійський»
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