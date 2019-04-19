На «Олімпійський» вже прибули учасники «Квартал 95» (фото)



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Олександр Пікалов та Міка Фаталов з "Квартал 95" Павел Вуєць, "Главком"

Соратники кандидата в президенти приїхали на НСК за 45 хвилини до початку дебатів

Учасники студії «Квартал 95» прибули до НСК «Олімпійський», де незабаром повинні початись дебати між кандидатами в президенти.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Біля входу в стадіон були помічені «кварталівці» Олександр Пікалов та Міка Фаталов.

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 повинні початися дебати на НСК «Олімпійський». Очікується, що там будуть присутні до 60 тисяч осіб. Слідкувати за порядком будуть 10 тисяч правоохоронців.