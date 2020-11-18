Зеленський йде на поправку та сподівається незабаром виписатися з лікарні

Володимир Зеленський розповів, що почувається все краще та краще

Глава держави записав чергове відеозверненні з лікарні «Феофанія», де він лікується від Covid-19

Президент України Володимир Зеленський розповів про збільшення фінансування боротьби з коронавірусом, підтримку населення та бізнесу під час карантину, запровадження РРО для ФОПів, співпрацю України з МВФ та перший вікенд у режимі карантину вихідного дня.

Про це глава держави заявив у відеозверненні з лікарні «Феофанія», де він лікується від Covid-19.

Він розповів, що йде на поправку та почувається все краще та краще.

«Вірю, що наступне своє відео я вже запишу не з лікарні, а остаточно переможу Covid», – сказав Зеленський

Зазначимо, що у відео головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко поінформував, що потрібно робити при появі симптомів Covid-19.

Також відбулася розмова Володимира Зеленського з Денисом Шмигалем. Прем’єр-міністр доповів щодо рішень, напрацьованих за підсумками спільної наради з представниками бізнесу.

Раніше у «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.