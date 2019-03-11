Порошенко про звільнення з полону моряків: не чекаю позитивних новин до виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські моряки під час судилища в Росії

За словами президента України, «Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку»

Президент Петро Порошенко запевнив, що українська влада робить все можливе для звільнення захоплених Росією українських моряків.

Глава держави в інтерв’ю телеканалу ICTV висловив сподівання, що його слова підтримки почують чи передадуть полоненим українцям.

«Дорогі наші герої, весь народ України, включно з Президентом країни, Верховним Головнокомандувачем з вами. Не відбувається жодної міжнародної зустрічі на найвищому рівні, де би питання звільнення українських моряків, кораблів і деокупації Керченської протоки і Азовського моря не було би піднято мною, за моїм дорученням Міністром закордонних справ або нашими партнерами по НАТО», - відповів президент на питання які шанси витягнути з російського полону українських моряків, які ув’язненні вже 100 днів в РФ.

Він нагадав, що був запроваджений так званий азовський пакет санкцій і дуже жорсткі вимоги всього світу, щоб повернути українців на Батьківщину.

«На жаль, я не чекаю позитивних новин до президентських виборів. Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку», - сказав президент. Водночас він наголосив, що робота для звільнення українців триває.

«Ми чекаємо вашого повернення додому. Дуже чекаємо. І не просто працюємо, а ще і молимося, щоб це сталося скоріше», - наголосив глава держави.

Як повідомлялось, 6 березня посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.

Нещодавно президент України Петро Порошенко та заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорили звільнення українських моряків з російського полону.