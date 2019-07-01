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    Порошенко прогнозує «ефект доміно» у питаннях санкцій щодо Росії

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    <span>П&rsquo;ятий президент України, лідер партії &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Петро Порошенко</span> - Порошенко прогнозує «ефект доміно» у питаннях санкцій щодо Росії
    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко

    «Коли інші санкції теж будуть скасовані і Україна залишиться сам-на-сам з агресором»

    Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи зняти санкції з російської делегації без виконання країною-агресором резолюцій ПАРЄ – це вкрай небезпечний прецедент, що може запустити ланцюгову реакцію скасування санкцій, які застосували проти Росії наші міжнародні партнери. Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського Союзу, зняти санкції «Великої сімки», «Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у «Мінських угодах». Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території.  Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ – є великий ризик, що Україна залишиться сам-на-сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути «ефект доміно», і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися», – застеріг Порошенко.

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    Він також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії  Криму.

    «Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна.  Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити», – переконаний лідер «Європейської Солідарності» .

    Він відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко,  Марія Іонова: «Вони билися як «9 рота», але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави».

    Порошенко також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

    «Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь,  півроку тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі  з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не підняв навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті.  Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньо політичних сил цих держав для того, щоб не допустити прийняття такого ризикованого для України рішення», – наголосив Порошенко. 

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