Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці



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Фото: прес-служба президента України Петро Порошенко

Після параду до Дня Незалежності почесні гості були запрошені на урочистий прийом з нагоди свята

В Маріїнському палаці відбувся прийом, на якому були присутні президент, члени Кабінету міністрів, представники духовенства, спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

На прийом також приїхали посли України з різних країн і українські дипломати.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Чудова атмосфера на урочистому прийомі з нагоди 27 річниці Незалежності України. Президент і Пані Марина цього року вітали гостей у відреставрованому Маріїнському палаці. Була щаслива зустріти друзів, колег-журналістів, й, головне - наших прекрасних дипломатів, наших Послів, які приїхали до Києва з усіх столиць, на щорічну нараду. ...На прийнятті - подякувала нашим жінкам - Послам. В непростих і стратегічно важливих столицях - в Лондоні, Будапешті, Лісабоні - Україну представляють жінки-дипломати. Й не тільки там. Пишаємося», - написала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.