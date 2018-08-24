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    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці

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    Петро Порошенко - Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Фото: прес-служба президента України
    Петро Порошенко

    Після параду до Дня Незалежності почесні гості були запрошені на урочистий прийом з нагоди свята

    В Маріїнському палаці відбувся прийом, на якому були присутні президент,  члени Кабінету міністрів, представники духовенства, спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

    На прийом також приїхали посли України з різних країн і українські дипломати.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

    «Чудова атмосфера на урочистому прийомі з нагоди 27 річниці Незалежності України. Президент і Пані Марина цього року вітали гостей у відреставрованому Маріїнському палаці. Була щаслива зустріти друзів, колег-журналістів, й, головне - наших прекрасних дипломатів, наших Послів, які приїхали до Києва з усіх столиць, на щорічну нараду. ...На прийнятті - подякувала нашим жінкам - Послам. В непростих і стратегічно важливих столицях - в Лондоні, Будапешті, Лісабоні - Україну представляють жінки-дипломати. Й не тільки там. Пишаємося», - написала Геращенко.

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    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці
    Порошенко провів закритий прийом у Маріїнському палаці

    Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

     Виступ президента з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
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