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    Порошенко: рішення США продовжити санкції за анексію Криму – це позиція справжніх друзів

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    Порошенко: рішення США продовжити санкції за анексію Криму – це позиція справжніх друзів
    Фото: eurosolidarity.org

    Петро Порошенко зазначив, що Вашингтон продовжив на черговий річний період санкції проти Росії

    Рішення США продовжити ще на рік санкції проти Російської Федерації за анексію Криму – це добра новина, свідчення дружньої і партнерської позиції стосовно України. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Гарна новина з Вашингтону, який продовжив на черговий річний період дію санкцій проти Росії. Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною», - написав Порошенко.

    Як зазначив лідер  «Європейської солідарності», цим рішенням Сполучені Штати спрямовують чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам.

    «Це і є позиція справжнього друга і союзника. Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії. Наша боротьба триває», - підсумував Порошенко.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова. Трамп пояснив своє рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують становити надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішній політиці США.

    До слова, наприкінці січня Канада розширила санкції проти Росії.

    Нагадаємо, Україна 26 лютого відзначає День кримськотатарського опору російській окупації.

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