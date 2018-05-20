Порошенко розповів, скільки пам’ятників Леніну демонтували в Україні

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«Ленінопад» в Україні

За словами Порошенка, «наші міста, селища і села були щедро обтикані ідолами Леніна і його пособників»

В Україні демонтували майже 1,5 тисячі пам’ятників Володимиру Леніну. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час заходів із нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

«На підставі закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів було перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже тисячу населених пунктів. Одних тільки пам'ятників Леніну демонтували майже 1,5 тисячі. Комуністичну партію, яка безпосередньо винна у репресіях і винищенні мільйонів людей, нарешті заборонено», – сказав Порошенко.

Він заявив, що наприкінці 2013 року «карта України виглядала, як ілюстрація в підручнику з історії КПРС».

«Наші міста, селища і села були щедро обтикані ідолами Леніна і його пособників», – підкреслив Порошенко.

Президент також заявив, що Росія використала культуру як артпідготовку для подальшої агресії.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.

Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви.

Джерело: Радіо Свобода