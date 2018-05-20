Росія використала культуру як артпідготовку для подальшої агресії – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко звинуватив Росію у «культурному імперіалізмі»

Президент Петро Порошенко наголошує, що українська влада та українська громадськість за останні роки здійснили багато кроків для відновлення та утвердження політики національної пам’яті.

«Неприйнятно довгий час в гуманітарній політиці незалежної України домінували малоросійство та радянщина. В Москві для цього отруйного коктейлю вигадали навіть назву і запатентували її – «русский мир». Подібні інструменти впливу та підкорення інших країн в політології називають культурним імперіалізмом», - сказав глава держави під час виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на Київщині.

«Те, що багатьма наївно сприймалося як звичайний культурний обмін, хай і здебільшого односторонній. Насправді, це було артпідготовкою для російської агресії. Десятиліттями, застосовуючи так звану «м’яку силу», Росія готувала найбезпечніші маршрути для танків. І от саме там, де їхні ідеологічні диверсанти занурилися найглибше, вони тоді й паралізували волю та спротив. І саме там у нас тепер окуповані території, які треба звільняти і які ми точно звільнимо», - підкреслив Глава держави.

За його словами, на кінець 2013 року мапа України «виглядала неначе ілюстрація до підручника з історії КПРС». «Наші міста, селища і села були щедро утикані ідолами Леніна та його поплічників. За 23 роки незалежності влада так і не спромоглася визнати вояків УПА борцями за незалежність України. Сумновідомим Законом 2012 року вони хотіли добити нашу українську мову», - додав він.

«Чи міг я як президент залишити все це так, як воно було на момент мого приходу до влади? Я переконаний – категорично ні. Тектонічні зміни, які сталися із громадською думкою під час і після Революції гідності та внаслідок російської агресії, забезпечили потужну суспільну підтримку всім діям нової української влади в гуманітарній політиці та політиці української пам’яті – нашої історичної пам’яті», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що на підставі закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів» перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже тисяча населених пунктів по всій Україні.

Порошенко також нагадав про ухвалений три роки тому парламентом та підписаний ним закон «Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за незалежність України у двадцятому столітті». «Вперше на найвищому державному рівні засвідчено, що всі герої, які воювали, а тим більше, загинули в боротьбі за Україну, варті визнання, шани й поваги, включно і з Українською Повстанською Армією та Армією УНР», - наголосив президент.

За словами Петра Порошенка, кілька поколінь українців виросли на ретельно відретушованій версії «Великой Отечественной войны».

Президент нагадав, що на підставі закону, ухваленого три роки тому, крім Дня перемоги 9 травня, Україна відзначає разом з усією Європою День пам’яті і примирення – 8 травня. Також ще у 2014 році було скасовано «День защитника Отечества» і запроваджено День захисника України.

«У нашому військовому календарі не має бути нічого спільного з країною-агресором. Тому наприкінці минулого місяця за моїм наказом начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко затвердив програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних силах України», - наголосив він.

Президент підкреслив: «Армію остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології, які негативно впливають на бойовий дух українського війська. Які паморочать нам голову облудними пропагандистськими штампами, покликаними тримати нас на ментальній орбіті Росії».

Петро Порошенко також нагадав, що вже цілу низку частин та з’єднань Збройних сил та Національної гвардії назвали іменами видатних українців, яких радянська цензура намагалася витравити із нашої пам’яті, зокрема імені Чорних запорожців, Героїв Крут, гетьмана Петра Дорошенка.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.

Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви.