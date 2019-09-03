Порошенко сьогодні знову прийде на допит у Держбюро розслідувань



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Раніше суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі

У вівторок, 3 вересня, має відбутися черговий допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань.

Також біля будівлі Державного бюро розслідувань планується проведення акції «Навіщо мільярдер відібрав базу відпочинку у сліпих?». Її учасники вимагають розслідувати кримінальне провадження проти Порошенка за захоплення бази відпочинку Українського товариства сліпих «Івушка».

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.

Джерело: Українські новини