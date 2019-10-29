Хто панує у Чорному морі: Росія vs НАТО (пресконференція)



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Росія запровадила безпрецедентну низку обмежень свободи судноплавства у Чорному морі, що стало індикатором її далекосяжних намірів щодо одноосібного контролю регіонального простору

29 жовтня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична , 8/20) проходить пресконференція на тему: «Хто панує у Чорному морі: Росія vs НАТО» та презентація чергового номеру 3 (35) часопису «Чорноморська безпека».

Запрошені гості: Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», представить новий номер часопису «Чорноморська безпека» та результати моніторингу безпекової ситуації у Чорноморсько-Азовському регіоні, який здійснюється в рамках проекту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду (Black Sea Trust for Regional Cooperation), проекту Німецького фонду Маршалла США (The German Marshall Fund).

Модерувати брифінг буде Віталій Мартинюк, Виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». Також запланований виступ Ганни Гопко, народного депутата України VIII скликання, Голови Комітету ВР України у закордонних справах (2014–2019).

Позиція керівництва Франції на зближення з путінським режимом, надмірне захоплення Німеччини корупціогенними російськими «газовими потоками», транзит влади в Європейському Союзі, поглиблення європейсько-американських та американо-китайських непорозумінь, Brexit, події на Близькому Сході, внутрішньоамериканська політична криза відволікають світову увагу та розв’язують руки Кремлю для продовження агресії не тільки проти України, а й країн широкого регіону Чорного моря, перетворюючи його на «російське озеро».

У липні-серпні 2019 року Росія запровадила безпрецедентну низку обмежень свободи судноплавства у Чорному морі, що стало індикатором її далекосяжних намірів щодо одноосібного контролю регіонального простору. Перед цим було зроблено зухвалий і демонстративний крок під час традиційних багатонаціональних навчань Sea Breeze-2019. Подібні дії стали новою формою демонстрації домінування Росії в регіональному просторі.

Формула встановлення A2/AD-зони через навігаційні обмеження відпрацьовується Росією для дій за сценарієм блокади північно-західного сектора Чорного моря. Активізувалася діяльність Росії і в штучно створеній нею A2/AD-зоні в Азовському морі. В серпні 2019 року розпочалося нове збільшення вимушеної затримки суден, що прямують до та з українських портів Азовського моря. Про це та інші факти російської агресії у Чорноморському регіоні, загрози і виклики чорноморській безпеці буде йти мова на брифінгу.

До слова, патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах. Розпочалась підготовка 8 липня у Навчальному центрі Балтимор Берегової охорони США.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.