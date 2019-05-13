Порошенко впевнений, що ЄС у червні продовжить санкції проти Росії



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Петро Порошенко провів зустріч з Дональдом Туском, Брюссель, 13 травня 2019 року

У грудні минулого року ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

На червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. Про це написав у Twitter президент України Петро Порошенко після зустрічі з главою Європейської Ради Дональдом Туском.

За словами Порошенка, питання продовження санкцій проти РФ було одним з головних на зустрічі сторін.

«Значну увагу під час зустрічі з Дональдом Туском було приділено продовженню санкцій. І та наша робота, яка була зроблена за останні місяці, дає нам підстави для оптимізму, що на червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені», - написав він.

Він додав, що зараз українській стороні варто рішуче діяти далі в напрямку звільнення українських моряків, захоплених Росією.

Як відомо, у грудні ЄС продовжив економічні санкції проти Росії у зв’язку з невиконанням нею Мінських угод до 31 липня 2019 року.

Зазначимо, Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Під час вручення ордена Порошенко подякував Дональда Туска за розуміння та надійну підтримку України і її народу.

Також сьогодні, 13 травня, президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.

Також 13 травня глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи.