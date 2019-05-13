Порошенко вручив Туску орден Ярослава Мудрого



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Президент України у Брюсселі зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском

Порошенко подякував Туску «за глибоке розуміння і надійну підтримку України та українців»

Президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook глави держави.

Під час вручення ордена Порошенко подякував Дональда Туска за розуміння та надійну підтримку України і її народу.

«Пишаюся можливістю нагородити великого друга України президента Європейської Ради Дональда Туска високою державною нагородою - орденом Ярослава Мудрого. Дякую, пане президент, за глибоке розуміння та надійну підтримку України і українців на нашому спільному шляху повернення в єдину сім'ю європейських народів і відстоювання нашого суверенітету і територіальної цілісності», - написав глава держави.

Також сьогодні, 13 травня, президент Петро Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом євроатлантичний курс України, співробітництво з Альянсом для посилення безпеки в акваторії Чорного й Азовського морів та тиск на Росію з метою звільнення полонених моряків.

Крім того, Українська громада Росії звернулася до президента Петра Порошенка із закликом скасувати нагородження «голови ради Об’єднання українців Росії» Василя Думи орденом «За заслуги» І ступеня.