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Порошенко передав чергову партію техніки на фронт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передав чергову партію техніки на фронт
Кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України
фото: Європейська солідарність

ЗСУ потребують багато автівок та засобів зв'язку

Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад», відправляються в одну з бригад на передовій.

Відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров, який знову пішов на фронт, подякував за техніку для побратимів.

«Техніка перш за все – це врятовані життя. Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам. Дякуємо і чекаємо вас у гості», – говорить Олексій Петров.

«Сьогодні я маю велику честь допомогти справжнім воїнам. Ми не називаємо бригаду. Новенький L200 ми презентуємо цій бригаді для наступу. Олексію, вручаємо ключі. Генератори, радіостанції Motorola, сервери, шоломи. Це звичайна, буденна, щоденна робота. І маленьке свято для наших солдатів», – говорить Порошенко.

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Як відомо, вчора Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону «Госпітальєри». Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Вперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.

Теги: ЗСУ Петро Порошенко армія волонтер

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