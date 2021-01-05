Порошенко закликає демократичні сили об’єднатися для протистояння коаліції Зеленського з Медведчуком

Лідер «Європейської солідарності» вважає, що проросійська партія ОПЗЖ посилює свої позиції

Бездарна політика нинішньої влади призвела до того, що проросійська партія ОПЗЖ посилює свої позиції. Саме тому демократичні, проєвропейські сили мають об’єднатися і не допустити реваншу. Про це в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу «Прямий» сказав п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Політик наголосив, що за підсумками місцевих виборів «ЄС» стала єдиною загальнонаціональною проукраїнською опозиційною силою.

Порошенко подякував виборцям, які фактично зруйнували сценарій Офісу Зеленського.

«Немає іншої політичної сили, яка представлена в усіх без виключення обласних радах та міських радах обласних центрів – тільки «Європейська Солідарність». І це є оцінка, яку поставив нам виборець. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати дуже відповідальним виборцям, бо вони зруйнували сценарій, що це є лише «політична сила Західної України». Це дуже небезпечно для України. Але український виборець повністю зруйнував цей фейковий сценарій з Офісу президента», – зазначив Порошенко.

Він також зауважив, що да даними соціологів наразі три політичні сили мають близько 20% підтримки – це «ЄС», «Слуга народу» та ОПЗЖ.

«Більше того, по низці досліджень «слуги» вже втратили лідерство. Я не щасливий від цього. В окремих соціологічних дослідженнях у нас висунулося вперед ОПЗЖ. І це тактика Зеленського, який бореться лише з Порошенком. Ми бачимо по голосуванням – і по міністрам, і по окремим статтям бюджету – уже формується така коаліція, яка складається з ОПЗЖ, «Слуг народу» і з «Батьківщини», на жаль, і з груп «За майбутнє» і «Довіри», – констатує лідер «Європейської солідарності».

«Зеленський своєю бездіяльністю проштовхує на позицію прем’єра Медведчука, і 100%, що ми точно цього не допустимо. Ми дякуємо тим, хто нас підтримав. Ми не даємо змарнувати голос тих, хто підтримує демократичні кола», – говорить Порошенко.

«Час збирати каміння. Ми звертаємося до всіх демократичних сил щодо необхідності негайного процесу об’єднання перед цими викликами, які стоять перед нашою державою. Я переконаний, що це цілком можливо. Ми відкриті для будь-яких переговорів, до компромісів, які здатні будуть об’єднати демократичні сили і захистити Україну від того реваншу, куди тягнуть ОПЗЖ і «слуги народу», – закликав п’ятий президент України.