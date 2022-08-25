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Порошенко закликає владу починати контрнаступ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
П'ятий президент просить світ зупинити Путіна
скріншот з відео

Світ нарешті почав розуміти – Путіну не можна довіряти і його не варто боятись

Петро Порошенко сказав, що треба зробити все можливе для того, щоб закінчити війну в цьому році перемогою України.

Експрезидент каже, що люди постійно його питають, коли закінчиться війна. 

«Питають жінки, які не можуть відвести дітей до школи, бо не готові ризикувати життям своїх дітей у зв’язку з можливим прильотом ракети російських варварів. Вони розриваються, бо з одного боку хочуть бути з родиною в Україні, і це ще одна притаманна риса українців, а з іншого боку вони чітко розуміють, що треба забезпечити освіту дітей.

Інші залишилися без роботи і чітко розуміють, що в умовах війни ситуація з цим не передбачає оптимізму. Треті, які приїхали поспілкуватися з батьком, коли у дітей, яких вони вивезли, канікули, а зараз треба покидати Україну. Виснажує війна, висмоктує, вичавлює останні сили», – пояснює Порошенко.

 

«Тому наша позиція принципова – ми маємо закінчити війну цього року, ми маємо викинути через контрнаступ росіян з української землі.

Кожен зараз має стати солдатом і робити те, що він може. Можеш йти  воювати,  призвали тебе – воюй. Не воюєш – допомагай благодійництвом. Не маєш чим – будь волонтером. Не можеш волонтерити – працюй в шпиталі, в центрах допомоги. Не можеш і цього –  чи знаходишся за кордоном – допоможи волонтерським організаціям гривнею», – вважає Порошенко. 

Крім того, п'ятий президент закликав світ перестати боятися Путіна. 

«Світ наляканий шантажем Путіна. Шантажем енергетикою, ядерною загрозою, економічної блокади. Шантажем армією, шантажем союзів. Не бійтеся: Путін – «колос на глиняних ногах. 

Ми не можемо дозволити прецедентів, коли одна країна силою у 21 столітті в центрі Європи буде змінювати кордони. Коли одна країна буде визначати долю іншої країни і її майбутнього, давати дозвіл – зелене чи червоне світло щодо членства в НАТО, у Європейському Союзі. Це неприйнятно. І Україна продемонструвала світові, що цей тарган насправді такий, що його треба перемагати», – наголошує Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що ядерний шантаж Росії та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Він закликав Конгрес США визнати Росію державою, яка фінансує тероризм. Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними. 

Теги: Петро Порошенко ЗСУ війна путін Україна

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