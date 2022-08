«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що ядерний шантаж росії та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Він закликав Конгрес США визнати росію державою, яка фінансує тероризм. Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними.

«Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою», – застерігає п’ятий президент.

"This is nuclear terrorism against the whole world." Former Ukrainian President Petro @poroshenko describes the dangers he sees in Russian forces controlling Europe's largest nuclear power plant in Ukraine. pic.twitter.com/xWXZm5FhYQ