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«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
П’ятий президент просить світ зупинити Росію
скріншот з відео

«Ядерний тероризм Путіна не має кордонів, це загроза для всього світу»

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що ядерний шантаж росії та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Він закликав Конгрес США визнати росію державою, яка фінансує тероризм. Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними. 

«Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою», – застерігає п’ятий президент. 

«Я свого часу відвідував Чорнобильську атомну електростанцію. Це був момент, коли от буквально щойно з неї втекли російські війська. І лише героїзм та професійність нашого персоналу станції змогли убезпечити світ від ядерної катастрофи-2022 вже тоді», – нагадав Порошенко. 

«Ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО. А отже і вся Європа, і весь світ далі перебувають під дуже великою ядерною загрозою. Чому путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу», – зазначає Петро Порошенко. 

«Хотів би нагадати, що, як кажуть, Чорнобильська катастрофа зруйнувала і Радянський Союз. А тому у путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує путінський терористичний режим в росії та приведе путіна до міжнародного трибуналу в Гаазі», – резюмує Порошенко. 

Нагадаємо, що Росія відмовилася забрати озброєння з території ЗАЕС.

Раніше генсек ООН закликав встановити периметр безпеки навколо ЗАЕС та вивести війська РФ. Антоніу Гутерріш підкреслив, АЕС не повинна використовуватися як частина будь-якої військової операції.

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Теги: Петро Порошенко окупанти США війна путін окупація

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