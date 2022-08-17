«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні

«Ядерний тероризм Путіна не має кордонів, це загроза для всього світу»

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що ядерний шантаж росії та ситуація навколо Запорізької АЕС є небезпекою для всього світу. Він закликав Конгрес США визнати росію державою, яка фінансує тероризм. Порошенко наголосив, що потужності ЗАЕС удесятеро більші за Чорнобиль, і наслідки катастрофи були б фатальними.

«Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою», – застерігає п’ятий президент.

#JDBWeekInReview

(From 8-12-22)



"This is nuclear terrorism against the whole world." Former Ukrainian President Petro @poroshenko describes the dangers he sees in Russian forces controlling Europe's largest nuclear power plant in Ukraine. pic.twitter.com/xWXZm5FhYQ — José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) August 14, 2022

«Я свого часу відвідував Чорнобильську атомну електростанцію. Це був момент, коли от буквально щойно з неї втекли російські війська. І лише героїзм та професійність нашого персоналу станції змогли убезпечити світ від ядерної катастрофи-2022 вже тоді», – нагадав Порошенко.

«Ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО. А отже і вся Європа, і весь світ далі перебувають під дуже великою ядерною загрозою. Чому путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу», – зазначає Петро Порошенко.

«Хотів би нагадати, що, як кажуть, Чорнобильська катастрофа зруйнувала і Радянський Союз. А тому у путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує путінський терористичний режим в росії та приведе путіна до міжнародного трибуналу в Гаазі», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, що Росія відмовилася забрати озброєння з території ЗАЕС.

Раніше генсек ООН закликав встановити периметр безпеки навколо ЗАЕС та вивести війська РФ. Антоніу Гутерріш підкреслив, АЕС не повинна використовуватися як частина будь-якої військової операції.