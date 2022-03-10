Порошенко закликав світ закрити небо над Україною та ізолювати Росію

«Необхідно негайно зупинити божевільного Путіна»

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у Саміті Європейської народної партії. У своєму виступі Петро Порошенко поінформував лідерів партій політичної родини ЄНП про героїчну боротьбу українського народу проти російських загарбників, які вдаються до нелюдських дій та злочинних репресій, знищення міст та сел, цивільної інфраструктури та розстрілів громадян. Він висловив вдячність за підтримку України західним світом у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

«Надзвичайно важливим є те, що сьогодні Україна об’єднала увесь західний світ і це дає нам впевненість у нашій перемозі», – наголосив п’ятий Президент.

Петро Порошенко зауважив, що війна Путіна проти України є і війною проти Заходу, проти демократичних цінностей та свободи на європейському континенті.

«Необхідно негайно зупинити божевільного Путіна, бо у небезпеці не лише Україна, а й увесь Західний світ», – зазначив лідер партії.

Петро Порошенко закликав Захід негайно посилити санкційний тиск проти Росії та Білорусі, зробити санкції справді пекельними, відключити всі російські та білоруські банки від системи SWIFT, запровадити ембарго на постачання російських енергоресурсів до країн ЄС та Сімки.

«Ми маємо повністю ізолювати режим Путіна та притягнути його до міжнародної відповідальності», – наголосив Петро Порошенко.

Він наголосив на життєвій необхідності вжиття союзниками заходів для негайного закриття повітряного простору над Україною від російських масованих повітряних нападів або надання Україні додаткових бойових літаків радянського виробництва з країн колишнього соціалістичного табору, а також новітніх засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

«Кожен день зволікань та напівзаходів – це десятки вбитих українців!» – попередив п’ятий Президент.

Петро Порошенко наголосив на підтримці Президента України Володимира Зеленського, на унікальній єдності всіх політичних партій та громадських рухів в Україні, єдності влади та опозиції, які об’єднані спільною метою – перемогти Росію і захистити незалежність та суверенітет України.

Петро Порошенко закликав лідерів Європейської народної партії сприяти прискоренню всіх необхідних процедур для надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та початку передвступних переговорів. Він підтримав ініціативу щодо розробки масштабного проекту фінансово-економічної допомоги на відновлення та впровадження критеріів членства ЄС на кшталт «Плану Маршалла».

«Членство Украіни в ЄС – це гарантія незалежності та добробуту української держави, а також фіаско ганебного проекту «руського миру»», – наголосив п’ятий Президент.

Петро Порошенко подякував Європейській народній партії за незмінну підтримку нашої держави та запропонував організувати в Києві міжнародний марш єдності та солідарності з Україною за участю західних лідерів та провідних політичних діячів.



