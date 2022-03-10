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    Окупанти обстріляли вже 63 лікарні, загинуло п'ять медиків – Ляшко

    Окупанти обстріляли вже 63 лікарні, загинуло п'ять медиків – Ляшко
    фото з відкритих джерел

    Більше 10 медиків тяжко поранені, вони не можуть працювати

    В Україні російськими терористами було обстріляно 63 лікарні. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на інформаційному телемарафоні.

    Він зазначив, що, на жаль, було вбито п'ятьох медичних працівників, більше 10 тяжко поранених, які не можуть працювати.

    «І є легко поранені, які вже приступили до виконання своїх обов'язків», – додав міністр.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

    Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

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    Теги: Росія окупанти міністр війна лікар військові лікарня Україна Віктор Ляшко
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    Окупанти обстріляли вже 63 лікарні, загинуло п'ять медиків – Ляшко