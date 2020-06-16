Порошенко заявляє, що готовий до формування нового уряду



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Порошенко зазначив, що у першу чергу необхідно стимулювати внутрішні інвестиції та дати реальну підтримку малому і середньому бізнес Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко: «Європейська солідарність» має економічну програму для виходу з кризи

Критична ситуація в державі потребує негайного формування професійного уряду національної єдності, бо експеримент з новими обличчями провалився, а кожна нова «програма дій уряду» Зеленського гірша за попередню. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив п’ятий президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що «Європейська солідарність» має чіткий план подолання кризових явищ в економіці і готова працювати спільно з іншими політичними силами.

«Зараз час не критикувати один одного, хоча є за що, а час об’єднати суспільство, продемонструвати суспільству світло в кінці тунелю, створити уряд національної єдності, бо експеримент з новими обличчями провалився, бо, виявляється, управляти країною – це не вести телешоу, знімати відосики, там потрібна компетентна й інтелектуальна робота», – наголосив Порошенко.

«У нас на сьогодні і прем’єр-міністр, і міністр внутрішніх справ, і міністр енергетики, і міністр промисловості – Володимир Олександрович Зеленський. У нас попередня програма уряду мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де планові показники падіння ВВП були 5%, в цій програмі показники падіння 8%, а за оцінками міжнародних організацій – уже 11% падіння. Ми на сьогодні бачимо і кризу в енергетиці, і кризу з падінням промисловості, і кризу з падінням ВВП, і кризу щодо митниці і податкової, щодо надходження коштів до держбюджету, і кризу в культурі. Бо коли формували фонд по боротьбі з коронавірусом, вилучили значні кошти в культури. І кризу освіти, бо з освітньої програми вилучили значні кошти. А сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів, закупівлі тестів, а для того, щоб будувати дороги, та ще й за відсутності тендерної процедури в умовах коронавірусу», – зауважив Петро Порошенко.

«Вилучення коштів з децентралізації, з місцевих бюджетів, де левова частина навантаження лягає саме на них – це руйнація програми децентралізації, яка нами була започаткована», – нагадав п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що у першу чергу необхідно стимулювати внутрішні інвестиції та дати реальну підтримку малому і середньому бізнесу, який окрім втрат від епідемії ще й потерпає від законодавчих «новацій» монобільшості, зокрема сумнозвісного закону 1210.

«Я є автором закону про податок на виведений капітал. Ми доопрацювали його з урахуванням того недолугого закону 1210. Зараз він кореспондується з діючою базою законодавства, і я подав його на реєстрацію. Я не «тягну ковдру на себе» – прошу, аби представники всіх фракцій підписалися, і ми спільно стимулювали інвестиції в Україну. Навіщо обкладати податками те, що інвестор планує інвестувати», – говорить Порошенко.

«Треба спростити доступ малого і середнього бізнесу до реструктуризації сплати податків аж до закінчення коронавірусу, треба спростити доступ до реструктуризації кредитів у зв’язку з тим, що малий та середній бізнес через дії уряду, через цей форс-мажор фактично позбавлений можливості продажу. Треба відтермінувати сплату податків, спростивши цей механізм, зменшити навантаження на заробітню платню для того, аби вийшли із тіні, і припинити перевірки малого і середнього бізнесу», – зазначив Порошенко.

«Ми як «Європейська солідарность» готові брати участь у формуванні уряду національної єдності і запропонувати економічну програму для подолання кризи в усіх секторах економіки, яка зараз панує в Україні», – резюмував лідер партії.