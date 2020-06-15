Запобіжний захід Порошенку у четвер розгляне Печерський суд



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Клопотання про запобіжний захід колишньому президенту планують розглянути 18 червня

Суд щодо п'ятого президента збереться на засідання 18 червня о 15:15

Печерський райсуд Києва 18 червня розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу п’ятому президентові Петру Порошенку.

Про це повідомив прессекретар суду Віталій Чергавий, пише Укрінформ.

«Попередньо суд призначив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 15 год. 15 хв. 18 червня», - сказав він.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.