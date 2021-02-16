Порошенко жорстко відповів Шуфричу: ви – «п'ята колона» Путіна

Лідер «Євросолідарності» відповів з трибуни на закиди про окупований Крим

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради жорстко відповів нардепу від ОПЗЖ Нестору Шуфричу про Крим.

«Попри те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми, і Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти», – наголосив Петро Порошенко.

«Якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди, які ви дотепер мали можливість розповсюджувати через свої канали, які на щастя закриті», – зазначив Порошенко.

«Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і «топили» за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін… ви самі зрозуміли, хто», – резюмував Петро Порошенко, натякаючи на відому фанатську пісню про кремлівського господаря.