Ще одна соціологічна служба підтвердила ріст «Європейської Солідарності»

Якби вибори у Раду відбулися наступної неділі, «Європейська Солідарність» отримала б 23% від тих, хто визначився

Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента

«Європейська Солідарність» нарощує підтримку – про це свідчить опитування компанії InfoSapiens.

Якби вибори в Верховну Раду відбулися наступної неділі, «Європейська Солідарність» отримала б 13,1% серед усіх та 23% від тих, хто визначився.

Такі ж показники має і партія «Слуга народу» – 13,1% серед всього населення та 23% від тих, хто визначився з партією. За ОПЗЖ готові голосувати відповідно 12,4% та 21,8%. «Батьківщина» – 7,7% та 13,7%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,7% та 4,7%, «Сила і честь» – 2,6% та 4,6%.

Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром населеного пункту, статтю та віком. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування проводилося 21 січня – 5 лютого 2021 року.

Як відомо, дослідження компанії КМІС, проведене 5-7 лютого, показало, що партія «Європейська Солідарність» вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ), найбільше голосів отримали б партія «ЄС», за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором. За партію «ОПЗЖ» готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8% За партію «Слуга народу» – 10,5% і 15,5%. За партію «Батьківщина» – 8,9% та 13,2%.

Далі йдуть «Сила і честь» (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар’єру мають «Партія Шарія» (2,6% та 3,9%), «Голос» (2,5% і 3,7%) та «Українська стратегія Гройсмана» (2,1% та 3,2%).