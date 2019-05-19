Портнов не збирається йти на держслужбу



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Андрій Портнов повернувся в Україну після п’ятирічного перебування за кордоном Фото: facebook.com/Андрій Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича також заявив, що не має наміру ставати генпрокурором, але виступає за звільнення Юрія Луценка

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов не має наміру йти на державну службу. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Страна.ua».

Він зазначив, що повернувся в Україну після п’яти років відсутності, але не має наміру повертатися на держслужбу.

«Я не планую йти на державну службу, не планую працювати в системі державного апарату і планую займатися тією ж юридичною і суспільною діяльністю, якій присвятив себе раніше», - сказав Портнов.

Він також підкреслив, що не має наміру ставати генпрокурором, але виступає за звільнення Юрія Луценка.

«Абсолютно переконаний, що Юрій Луценко саме завтра, в день інавгурації повинен стати першою людиною, щодо якої новий глава держави внесе подання на звільнення в парламент. І по голові СБУ (Василю Грицаку, - ред.). Політик, який переміг з 74% голосів на виборах, просто зобов'язаний зробити цей крок. Якщо буде зволікання, почнеться розчарування. Луценко і Грицак повинні бути негайно звільнені - це абсолютно однозначний політичний тезу», - резюмував Портнов.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном.