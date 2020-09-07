Португалія розмістила у Польщі винищувачі



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Чотири F-16M прибули до Польщі Фото: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego

Винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці

Португалія розмістила чотири винищувачі F-16 у Польщі в рамках місії НАТО із посилення присутності на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє пресслужба ВПС Португалії.

«Чотири F-16M прибули до Польщі, приєднавшись таким чином до 70 військових, які прибули на авіабазу Мальборк кількома днями раніше. Ця місія спрямована на зміцнення східного флангу Альянсу», - йдеться у повідомленні.

O destacamento da Força Aérea, para a missão NATO Assurance Measures 2020, está completo.

Na passada sexta-feira, dia 4 de setembro, quatro F-16M chegaram à Polónia, juntando-se assim aos 70 militares que haviam chegado à Base Aérea de Malbork dias antes. pic.twitter.com/f7K10yHjrm — Força Aérea (@fap_emfa) September 7, 2020

Португальські винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці.

Це розміщення є частиною плану дій із підвищення готовності, який включає низку наземних, морських та повітряних заходів у східній частині території Альянсу, в тому числі навчання, спрямовані на колективну оборону та врегулювання криз.