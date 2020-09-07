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    Португалія розмістила у Польщі винищувачі

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    Чотири F-16M прибули до Польщі - Португалія розмістила у Польщі винищувачі
    Чотири F-16M прибули до Польщі
    Фото: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego

    Винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці

    Португалія розмістила чотири винищувачі F-16 у Польщі в рамках місії НАТО із посилення присутності на східному фланзі Альянсу.

    Про це повідомляє пресслужба ВПС Португалії.

    «Чотири F-16M прибули до Польщі, приєднавшись таким чином до 70 військових, які прибули на авіабазу Мальборк кількома днями раніше. Ця місія спрямована на зміцнення східного флангу Альянсу», - йдеться у повідомленні.

    Португальські винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці.

    Це розміщення є частиною плану дій із підвищення готовності, який включає низку наземних, морських та повітряних заходів у східній частині території Альянсу, в тому числі навчання, спрямовані на колективну оборону та врегулювання криз.

     

    Польща НАТО армія військові навчання літак Португалія
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