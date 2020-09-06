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    З'явилося відео рейду бомбардувальників США над Україною. Окупанти були стривожені

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    <span>Бомбардувальники США B-52 Stratofortress і український винищувач</span> - З'явилося відео рейду бомбардувальників США над Україною. Окупанти були стривожені
    Бомбардувальники США B-52 Stratofortress і український винищувач

    Збройні сили РФ підняли в небо вісім винищувачів через повітряний рейд України та США

    Три американські бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress здійснили рейд над Україною над західними та південними областями і біля окупованого Росією Криму, після чого повернулися на базу Фейрфорд у Великій Британії. Американські літаки супроводжували українські винищувачі.

    Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, така повітряна місія бойових літаків дуже стривожила окупантів в Криму. Збройні сили РФ підняли в небо вісім винищувачів (чотири Су-27 та чотири Су-30) і перевели в повну бойову готовність ППО Південного військового округу.

    Військові експерти пишуть, що цим успішно скористались літаки-розвідники НАТО, які отримали усю необхідну інформацію про ППО вірогідного противника.

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    Український винищувач та американський Boeing B-52

    У ЗСУ оприлюднили ролик, знятий майстром-сержантом ВПС США Бертом Трейнором. Він продемонстрував, як виглядав з кабіни одного з трьох В-52Н переліт стратегічних ракетоносців від зльоту в Британії й до супроводу українських винищувачів.

    Також з’явилося відео, як стратегічні бомбардувальники інтегруються з українським літаком. Кадри зняв американський пілот, майстер-сержант Джеймс Кейсон.

    Політ ядерних бомбардувальників B-52 над Україною показали також в мережі.

    Зазначимо, у США розкрили бойову мету польоту бомбардувальників B-52 над Україною.

    Нагадаємо, два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю, 4 вересня, прилітали до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі.

    У Пентагоні заявили, що місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії.

    Крим Росія окупанти США ЗСУ НАТО політ літак Boeing військові Україна
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