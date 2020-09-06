З'явилося відео рейду бомбардувальників США над Україною. Окупанти були стривожені



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Бомбардувальники США B-52 Stratofortress і український винищувач

Збройні сили РФ підняли в небо вісім винищувачів через повітряний рейд України та США

Три американські бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress здійснили рейд над Україною над західними та південними областями і біля окупованого Росією Криму, після чого повернулися на базу Фейрфорд у Великій Британії. Американські літаки супроводжували українські винищувачі.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, така повітряна місія бойових літаків дуже стривожила окупантів в Криму. Збройні сили РФ підняли в небо вісім винищувачів (чотири Су-27 та чотири Су-30) і перевели в повну бойову готовність ППО Південного військового округу.

Військові експерти пишуть, що цим успішно скористались літаки-розвідники НАТО, які отримали усю необхідну інформацію про ППО вірогідного противника.

Український винищувач та американський Boeing B-52

У ЗСУ оприлюднили ролик, знятий майстром-сержантом ВПС США Бертом Трейнором. Він продемонстрував, як виглядав з кабіни одного з трьох В-52Н переліт стратегічних ракетоносців від зльоту в Британії й до супроводу українських винищувачів.

Також з’явилося відео, як стратегічні бомбардувальники інтегруються з українським літаком. Кадри зняв американський пілот, майстер-сержант Джеймс Кейсон.

Політ ядерних бомбардувальників B-52 над Україною показали також в мережі.

Зазначимо, у США розкрили бойову мету польоту бомбардувальників B-52 над Україною.

Нагадаємо, два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю, 4 вересня, прилітали до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі.

У Пентагоні заявили, що місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії.