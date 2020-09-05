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    У світі

    Глава МЗС України наступного тижня відвідає Румунію та Португалію

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Глава МЗС України наступного тижня відвідає Румунію та Португалію
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    Робочі візити очільника зовнішньополітичного відомства заплановані на 7-9 вересня вересня

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 вересня здійснить робочий візит до Румунії, а 9 – відвідає з робочим візитом Португалію.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС. 

    Зазначається, що головню метою візиту до Румунії є зміцнення співпраці у двосторонній та багатосторонній сферах. У рамках візиту відбудуться переговори Дмитра Кулеби із главою зовнішньополітичного відомства Румунії Богданом Ауреску.

    Глава МЗС України також зустрінеться з прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, керівництвом комісій парламенту, представниками української громади.

    Окрім того, Кулеба як почесний гість виступить на щорічній нараді румунських дипломатів.

    Низку зустрічей міністр проведе і під час робочого візиту до Португалії.

    «Програма візиту передбачає переговори з міністром закордонних справ Португалії Аугушту Сантушем Сілвою, зустрічі з головою комітету у закордонних справах та з питань португальських громад Асамблеї Республіки (парламенту) Португалії Сержіу Пінту, міністром у справах економіки та цифровізації Педру Віейрою, а також представниками ділових кіл Португалії. Планується окрема зустріч в Лісабоні з українською громадою», – додає Урядовий портал.

    У рамках візиту відбудеться підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки.

    До слова, напередодні Кулеба заявив, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

    МЗС дипломатія міністр Румунія політика Португалія Україна Дмитро Кулеба
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