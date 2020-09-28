Порушення карантину: у Києві суд покарав штрафами завідувачок гуртожитками



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За минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у столиці підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

Жодна із порушниць у судовому засіданні не визнали своєї вини

Голосіївський районний суд Києва визнав винними чотирьох завідувачок гуртожитків №№1, 4, 5, 11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і оштрафував на 34 тис. грн кожну.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали від 16 вересня.

Суд дійшов висновків, що комендантки не забезпечили дотримання вимог із профілактики заходів протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, не нанесли розмітки в місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку на відстань 1,5 м; не проводили централізований збір засобів індивідуального захисту; не проводили навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації після використання; не забезпечили необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни.

Натомість жодна із порушниць у судовому засіданні не визнали своєї вини.

Окрім штрафу, кожна із завідувачів заплатить 420,4 грн судового збору.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.