На гравців плювати, головне бізнес. Гвардіола розкритикував УЄФА та АПЛ



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Зоряний тренер вважає невірним позицію УЄФА та Англійської Прем’єр-ліги

Наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола виразив невдоволеність напруженим календарем, який через пандемію коронавірусу існує в сезоні 2020/21.

«Реальність така, яка вона є. Це стосується не тільки «Манчестер Сіті», а всіх клубів і країн. Ніхто не дбає про гравців. Прем'єр-ліга, УЄФА, Англійська футбольна ліга - відстоювали свій власний бізнес, свою позицію.

У футболістів була двотижнева Предсезонка, а тепер нам належить грати кожні 3 дні протягом 11 місяців. Стверджуючи зворотне, ми нічого не змінимо. Я розумію, зараз екстраординарна ситуація для всіх - для ресторанів, театрів, кінозалів. музеїв. У всіх труднощі. Ми не виняток. Ми повинні вірити в те, що робимо, намагатися і грати в хороший футбол.

У нас троє повернулися травмованими після перерви на матчі збірних. Це ми контролювати не в змозі. Їм дали зіграти два матчі за чотири дні без підготовки. Вони не машини», - наголосив іспанський спеціаліст тренерського цеху.

Гравець збірної Бразилії та «Манчестер Сіті» Габраель Жезус потрапив до лазарету, як мінімум на три тижні через м'язової проблеми, а Серхіо Агуеро за очікуваннями пропустить ще сім тижнів через травму коліна. Також до офіційних матчів після пошкоджень ще не повернулися Бернарду Сілва, Жоао Канселу і Олександр Зінченко. В той час, як Аймерік Лапорт і Ілкай Гюндоган ще не зіграли за «містян» у цьому сезоні після позитивного результату тесту на коронавірус.

Зауважимо, що з цього моменту і до 31 жовтня «Манчестер Сіті» проведе вісім матчів ліги і Кубка, в тому числі два в Лізі чемпіонів.

Джерело: AS