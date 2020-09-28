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    На гравців плювати, головне бізнес. Гвардіола розкритикував УЄФА та АПЛ

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    УЄФА заснована в 1954 році - На гравців плювати, головне бізнес. Гвардіола розкритикував УЄФА та АПЛ
    УЄФА заснована в 1954 році
    Світлина - prm.ua

    Зоряний тренер вважає невірним позицію УЄФА та Англійської Прем’єр-ліги

    Наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола виразив невдоволеність напруженим календарем, який через пандемію коронавірусу існує в сезоні 2020/21.

    «Реальність така, яка вона є. Це стосується не тільки «Манчестер Сіті», а всіх клубів і країн. Ніхто не дбає про гравців. Прем'єр-ліга, УЄФА, Англійська футбольна ліга - відстоювали свій власний бізнес, свою позицію.

    У футболістів була двотижнева Предсезонка, а тепер нам належить грати кожні 3 дні протягом 11 місяців. Стверджуючи зворотне, ми нічого не змінимо. Я розумію, зараз екстраординарна ситуація для всіх - для ресторанів, театрів, кінозалів. музеїв. У всіх труднощі. Ми не виняток. Ми повинні вірити в те, що робимо, намагатися і грати в хороший футбол.

    У нас троє повернулися травмованими після перерви на матчі збірних. Це ми контролювати не в змозі. Їм дали зіграти два матчі за чотири дні без підготовки. Вони не машини», - наголосив іспанський спеціаліст тренерського цеху.

    Гравець збірної Бразилії та «Манчестер Сіті» Габраель Жезус потрапив до лазарету, як мінімум на три тижні через м'язової проблеми, а Серхіо Агуеро за очікуваннями пропустить ще сім тижнів через травму коліна. Також до офіційних матчів після пошкоджень ще не повернулися Бернарду Сілва, Жоао Канселу і Олександр Зінченко. В той час, як Аймерік Лапорт і Ілкай Гюндоган ще не зіграли за «містян» у цьому сезоні після позитивного результату тесту на коронавірус.

    Зауважимо, що з цього моменту і до 31 жовтня «Манчестер Сіті» проведе вісім матчів ліги і Кубка, в тому числі два в Лізі чемпіонів.

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    Джерело: AS

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Серхіо Аґуеро Емерік Ляпорт Бернардо Сілва Ґабріель Жезус коронавірус
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