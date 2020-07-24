Пошук «полтавського терориста»: поліція «прочісує» ліс із дронами, собаками і гелікоптерами



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На Полтавщині всю ніч шукали Романа Скрипника, що погрожував гранатою і захопив авто з поліцейським

На місці перебувають співробітники поліції спецпризначення, Нацгвардії, прокуратура та СБУ

На Полтавщині триває пошукова операція за фактом захоплення громадянином Романом Скрипником поліцейського в заручники. Виявлено авто, на якому було вивезено заручника. Про це повідомляє «Суспільне».

«Знайдено автівку, яку кинув Роман Скрипник. Тут зараз відбувається пошукова операція. Її проводять за допомогою гелікоптера, собак та дронів. Також привезли тепловізори для пошуків уночі», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці перебувають співробітники поліції спецпризначення, Нацгвардії, прокуратура та СБУ.

ЗМІ інформує, що через кожні 100 метрів на польових дорогах неподалік Сорочинців стоять патрулі.

До слова, напередодні у МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста». Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно.

Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Також у МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста».