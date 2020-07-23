«Полтавський терорист» покинув авто з заручником і втік у ліс



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Наразі триває спецоперацію по затриманню небезпечного озброєного злочинця.

Заручника звільнено. Він неушкоджений

Національна поліція повідомляє, що зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Про це інформує Нацполіція у Facebook.

Наразі триває спецоперацію по затриманню небезпечного озброєного злочинця.

Заручника звільнено. Він неушкоджений.

Слідчі кваліфікували подію за трьома статтями Кримінального кодексу України: 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу, 349 – захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.

Особою, яка сьогодні, 23 липня, в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує як заручника полковника поліції, є раніше судимий чоловік Скрипник Роман Миколайович. Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати, - небажання попасти надовго за грати.

Також повідомлялося, що поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

За останніми даними, автівка з чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції, виїхала з Полтави та рухається в напрямку Києва. Її супроводжують автомобілі правоохоронців.