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    Уряд дозволив ресторанам працювати цілодобово

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    Відстань між столиками у ресторанах буде зменшено з 2 до 1,5 метрів - Уряд дозволив ресторанам працювати цілодобово
    Відстань між столиками у ресторанах буде зменшено з 2 до 1,5 метрів
    Фото з відкритих джерел

    Україна суттєво послаблює карантин

    Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово. Про це йдеться в постанові Кабміну.

    В Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Однак за умови, що на одну людину буде виділено 4 квадратних метри площі будівлі, території або при заповненості на більше двох третин місць.

    При цьому робота ресторанів дозволена цілодобово, а відстань між столиками зменшено з 2 до 1,5 метрів.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Крім того, обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР або експрес-тест, який був проведений не більше ніж за 72 години до Заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини.

    Також в кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

    Раніше повідомлялося, що Україна готова послабити карантин. У Раді розповіли, коли очікувати третю хвилю Covid-19.

    Нагадаємо, що наразі усі області перебувають в одній карантинній зоні.

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    Теги: ресторан карантин робота уряд харчування коронавірус
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    Уряд дозволив ресторанам працювати цілодобово