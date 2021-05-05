Меркель назвала Україну важливим партнером в питаннях транзиту газу

Раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проєкту з будівництва газопроводу «Північний потік-2»

Канцлер зазначила, що проєкт трубопроводу «Північний потік-2» залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками

У питаннях постачання і транзиту газу Україна залишається важливим партнером Німеччини. Проєкт трубопроводу «Північний потік-2» залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками, щодо якого поки немає спільної оцінки.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на конгресі «за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство», повідомляє Reuters.

«Щодо саме України у нас є спільна політика і що Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером», – сказала Меркель.

Канцлер зазначила, що зараз триває обмін з питань трансатлантичного партнерства і поки немає загальної оцінки по цій темі, як і по газопроводу «Північний потік – 2». Вона додала, що важливо і в майбутньому продовжувати обмін думками з цих проблем.

Раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проєкту з будівництва газопроводу «Північний потік-2» оскільки він дестабілізує Європу і знижує безпеку в регіоні. Це дуже небезпечно для Європейського Союзу та інших країн.

Тим часом, державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік – 2».