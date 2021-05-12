Посол Німеччини: Ми повернулися до часів Холодної війни

Зараз ми де-факто в тій же ситуацій, яка була в кінці Холодної війни, вважає посол Німеччини

Для Анки Фельдгузен став шоком напад Росії на Україну в 2014 році

Після завершення Холодної війни Захід був націлений на побудову нової системи міждержавних відносин, але напад РФ на Україну повернув усе назад. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Те, що відбулося у 2014-у в Україні, для мене стало шоком - я маю на увазі напад Росії на Україну, захоплення Криму. Після завершення Холодної війни ми були націлені на те, що у міждержавних стосунках потрібно щось нове будувати. Але зараз ми де-факто в тій же ситуацій, яка була в кінці Холодної війни», – сказала вона.

Фельдгузен додала, що починаючи з 2014 року Німеччина шукає способи закінчити війну на сході України. «Кожен день, коли я читаю про нових загиблих, я дуже шкодую, що ще на початку конфлікту ми не змогли зробили чогось більшого, аби ці зупинити ці смерті», – зазначила посол Німеччини

Вона також зауважила, , що і держсекретар США Ентоні Блінкен, і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас є людьми покоління, яке знає, що таке Холодна війна. «Тому ми точно не хочемо, щоб це повторювалось. Разом з американцями та іншими партнерами ми намагаємося вплинути на ситуацію. Але чи це можливо, якщо одна зі сторін конфлікту не має жодної політичної волі щось змінювати?» – запитує дипломатка.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторона не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.