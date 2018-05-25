Посол Палестини в Україні назвав Росію «союзником і миролюбною країною»

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Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад

Посол Палестини в Україні прокоментував останнє арабо-ізраїльське загострення та перелічив союзників своєї держави

Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад серед нинішніх союзників своєї країни, у тому числі, назвав і Російську Федерацію. Про це йдеться в інтерв’ю дипломата «Главкому».

«Усі миролюбні країни світу. Країни ЄС, Україна, Росія, країни Африки, країни Латинської Америки», - перелічив союзників Мохаммад аль-Асаад.

Натомість США після переносу посольства в Ізраїлі з Тель-Авіву до Єрусалиму, за словами дипломата, сьогодні ані партнер, ані союзник для його країни. «США сьогодні втратили багато, як спонсор врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Ми вважаємо, що США не є сьогодні єдиним спонсором рішення проблеми Палестини та Ізраїлю», - говорить посол Палестини в Україні.

«Хоча слід визнати, що США є стороною, яка має повагу серед багатьох країн у світі, адже це сильна країна за всіма параметрами. Для нас крок Вашингтону став шоком (мається на увазі перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима – «Главком»). Протягом довгих років ми працювали з усіма адміністраціями США. Але зараз ми обірвали всі контакти і відмінили усі зустрічі з американською владою. Вважаємо такі зустрічі зараз недоцільними, допоки пан Трамп не змінить свою позицію щодо Єрусалима і рішення з палестино-ізраїльського питання», - додав посол.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі