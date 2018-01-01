  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Посол Швейцарії побачив в Україні «гарну молоду демократію»

    Ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія, - підкреслив дипломат
    В Україні існує гарна молода демократія, яка наразі знаходиться на стадії розвитку. Про це у середу під час брифінгу в Києві розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер. [READ_MORE] «Ми побачили (рівень демократії — ред) під час останніх виборів президента. В Україні
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    <p><i>Гійом Шойрер</i></p>

    Гійом Шойрер

    Ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія, - підкреслив дипломат

    В Україні існує гарна молода демократія, яка наразі знаходиться на стадії розвитку. Про це у середу під час брифінгу в Києві розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер.

    Читайте також

    «Ми побачили (рівень демократії — ред) під час останніх виборів президента. В Україні існує молода демократія, вона достатньо жвава, досить ефективна. Ми бачили ще з часів незалежності впродовж 25-26 років, що в Україні змінилось на посту чимало президентів, багато партій, обраних в парламент — тобто ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія»,- підкреслив посол.

    За словами Шойрера, розвитку демократії в державі можуть допомогти нові молоді проекти.

    Як стало відомо 25 січня, Порошенко домовився з президентом Швейцарії щодо повернення вкрадених активів України.

    Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників.

    4 вересня 2017 року у заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

    Сам генпрокурор Юрій Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із так званої сім’ї Януковича. Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

    Читайте також
    дипломатія Швейцарія посол Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ