Посол Швейцарії побачив в Україні «гарну молоду демократію»

Ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія, - підкреслив дипломат

В Україні існує гарна молода демократія, яка наразі знаходиться на стадії розвитку. Про це у середу під час брифінгу в Києві розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер. [READ_MORE] «Ми побачили (рівень демократії — ред) під час останніх виборів президента. В Україні



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Гійом Шойрер

Ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія, - підкреслив дипломат

В Україні існує гарна молода демократія, яка наразі знаходиться на стадії розвитку. Про це у середу під час брифінгу в Києві розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер.

«Ми побачили (рівень демократії — ред) під час останніх виборів президента. В Україні існує молода демократія, вона достатньо жвава, досить ефективна. Ми бачили ще з часів незалежності впродовж 25-26 років, що в Україні змінилось на посту чимало президентів, багато партій, обраних в парламент — тобто ми вже переконались, що в Україні є дуже гарна демократія»,- підкреслив посол.

За словами Шойрера, розвитку демократії в державі можуть допомогти нові молоді проекти.

Як стало відомо 25 січня, Порошенко домовився з президентом Швейцарії щодо повернення вкрадених активів України.

Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників.

4 вересня 2017 року у заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Сам генпрокурор Юрій Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із так званої сім’ї Януковича. Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.