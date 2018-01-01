Швейцарія відмовила Абрамовичу у дозволі на проживання - ЗМІ

Абрамович хотів переїхати до фешенебельного гірськолижного курорту Верб’є

Російському мільярдеру й колишньому губернатору Чукотки Роману Абрамовичу було відмовлено у дозволі на проживання у Швейцарії. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє The Times. Абрамович хотів переїхати до фешенебельного гірськолижного курорту Верб’є, однак відкликав свою заявку на проживання після того, як влада



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Росіянин Роман Абрамович

Абрамович хотів переїхати до фешенебельного гірськолижного курорту Верб’є

Російському мільярдеру й колишньому губернатору Чукотки Роману Абрамовичу було відмовлено у дозволі на проживання у Швейцарії.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє The Times.

Абрамович хотів переїхати до фешенебельного гірськолижного курорту Верб’є, однак відкликав свою заявку на проживання після того, як влада попередньо відхилила її.

Двом швейцарським газетам Le Matin Dimanche і Sonntags Zeitung суд заборонив публікувати будь-яку інформацію стосовно цього.

«Наша редакційна команда продовжуватиме боротьбу за скасування заборони. Причини цього рішення, вірогідно, становлять значний громадський інтерес», - заявили у Sonntags Zeitung.

Нагадаємо, російська газета РБК повідомила 31 січня, що бізнесмени, які входять у «путінський список», втратили в цілому $1,06 млрд за 24 години після його публікації.

Зокрема, Роман Абрамович втратив $60 млн від своїх сукупних статків у $9 млрд.

Як відомо, 30 січня мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».