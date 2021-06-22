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    Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере: У нас хороші відносини і з Україною, і з Росією

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    Посол запевняє, що&nbsp;Туреччина підтримує інтеграцію України із Заходом - Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере: У нас хороші відносини і з Україною, і з Росією
    Посол запевняє, що Туреччина підтримує інтеграцію України із Заходом
    Фото з відкритих джерел

    Посол наголосив на тому, що відносини співробітництва між Туреччиною і Україною продовжують прогресувати на основі спільних цінностей

    В інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере розповів про домовленості, які є між Туреччиною та Україною, спільний проєкт щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб та відносини з Росією.

    «Наш пан президент у лютому минулого року був у Києві. Тоді він заявив про побудову 500 квартир для кримських татар, які є переміщеними особами. Щодо місця зведення житла, то вже були проведені різноманітні зустрічі між Офісом президента України та між адміністрацією з побудови житла Туреччини і між представниками кримських татар. В результаті цих переговорів було досягнуто домовленості про побудову житла в трьох містах, про що була підписана угода. Мова іде про побудову 200 квартир в Херсоні, 200 в Миколаєві і 100 в Києві. Наша ціль – цього року розпочати будівництво цього житла», підкреслив Ягмур Ахмет Гюльдере.

    Посол наголосив на тому, що відносини співробітництва між Туреччиною і Україною продовжують прогресувати на основі спільних цінностей. «Туреччина має важливий діалог та важливе співробітництво з Російською Федерацією. І той факт, що у нас хороші відносини і з Україною, і з Росією, не стільки примушує нас робити якийсь вибір, скільки дає для всіх країн якісь хороші можливості», наголосив дипломат.

    Він акцентував увагу на тому, що Туреччина підтримує інтеграцію України із Заходом. «З Україною наш порядок денний позитивний. Я на 100% вірю, що наші відносини розвиватимуться ще більше в різних галузях, від туризму до промислового комплексу. І я особисто відчуваю велике задоволення з того, що є частиною цього процесу», резюмував посол.

    Додамо, що Росія найближчим часом в ході чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему «затягування» України в Північноатлантичний Альянс.

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    Теги: Туреччина Росія дипломатія Україна
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    Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере: У нас хороші відносини і з Україною, і з Росією