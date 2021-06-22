Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере: У нас хороші відносини і з Україною, і з Росією

Посол наголосив на тому, що відносини співробітництва між Туреччиною і Україною продовжують прогресувати на основі спільних цінностей

В інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере розповів про домовленості, які є між Туреччиною та Україною, спільний проєкт щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб та відносини з Росією.

«Наш пан президент у лютому минулого року був у Києві. Тоді він заявив про побудову 500 квартир для кримських татар, які є переміщеними особами. Щодо місця зведення житла, то вже були проведені різноманітні зустрічі між Офісом президента України та між адміністрацією з побудови житла Туреччини і між представниками кримських татар. В результаті цих переговорів було досягнуто домовленості про побудову житла в трьох містах, про що була підписана угода. Мова іде про побудову 200 квартир в Херсоні, 200 в Миколаєві і 100 в Києві. Наша ціль – цього року розпочати будівництво цього житла», – підкреслив Ягмур Ахмет Гюльдере.

Посол наголосив на тому, що відносини співробітництва між Туреччиною і Україною продовжують прогресувати на основі спільних цінностей. «Туреччина має важливий діалог та важливе співробітництво з Російською Федерацією. І той факт, що у нас хороші відносини і з Україною, і з Росією, не стільки примушує нас робити якийсь вибір, скільки дає для всіх країн якісь хороші можливості», – наголосив дипломат.

Він акцентував увагу на тому, що Туреччина підтримує інтеграцію України із Заходом. «З Україною наш порядок денний позитивний. Я на 100% вірю, що наші відносини розвиватимуться ще більше в різних галузях, від туризму до промислового комплексу. І я особисто відчуваю велике задоволення з того, що є частиною цього процесу», – резюмував посол.

Додамо, що Росія найближчим часом в ході чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему «затягування» України в Північноатлантичний Альянс.