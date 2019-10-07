В Ізраїлі знайшли стародавнє місто, якому понад п’ять тисяч років



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Археологи відзначають унікальність знахідки, оскільки раніше вважалося, що в цей час люди займалися сільським господарством і не будували великих міст

Руїни великого міста знайшли випадково під час підготовки до будівництва автомагістралі

В Ізраїлі знайшли унікальне стародавнє місто.

Про це заявило управління старожитностей Ізраїлю, повідомляє Phys.org.

Зазначається, що руїни великого міста знайшли випадково під час підготовки до будівництва автомагістралі, що повинна була проходити біля міста Хариш за 50 кілометрів на північ від Тель-Авіва.

«Вік руїн оцінюють у понад п'ять тисяч років. Мегаполіс займає приблизно 65 гектарів, а жили в ньому близько шести тисяч осіб. Археологи розкопали вулиці, площі, дренажні споруди та складські споруди», - йдеться у повідомленні.

Також було знайдено храм і залишки обгорілих тварин, яких ймовірно приносили в жертву.

Археологи відзначають унікальність знахідки, оскільки раніше вважалося, що в цей час люди займалися сільським господарством і не будували великих міст.

Знахідка свідчить про наявність організованого суспільства і соціальної ієрархії.

Нагадаємо, раніше була розкрита загадка тисячолітніх мегаструктур в Україні. Також повідомлялося про те, що там знайдені рештки найдавніших істот на Землі.