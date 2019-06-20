Посольство США вимагає ретельного розслідування вбивства черкаського журналіста



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Вночі 20 червня важко травмований внаслідок нападу журналіст Вадим Комаров помер

«Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова», - заявили в посольстві США

Посольство США в Україні закликало українських правоохоронців до ретельного розслідування вбивства у Черкасах журналіста Вадима Комарова.

Про це повідомляється у Twitter посольства США.

«Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова, і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного і прозорого розслідування нападу на нього», - заявили в посольстві США.

Як відомо, вночі 20 червня важко травмований внаслідок нападу журналіст Вадим Комаров помер. Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства Комарова.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.

Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).