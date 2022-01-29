США готують санкції для послаблення промислового потенціалу Росії

У США продовжують готувати відповідні заходи у разі вторгнення Росії в Україну

Підготовлені на випадок вторгнення Росії в Україну санкції містять заходи, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу. Про це заявив співробітник Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл, пише «Интерфакс».

«Ми не можемо заздалегідь передбачити всі конкретні дії, але насправді ціль полягає у тому, щоб вжити заходів, які, на нашу думку, з часом призведуть до зниження промислового потенціалу Росії та її виробничих потужностей, а не до проблем звичайних російських споживачів», – заявив Харрелл.

За його словами, у такому разі «серйозних фінансових витрат» зазнають великі російські фінансові організації.

Крім того, США готують «низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі», а також «знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах».

Він не уточнив, які саме сектори російської економіки стосуватимуться санкцій. Але, за даними ЗМІ, це будуть авіація, морська справа, робототехніка, штучний інтелект, квантові обчислення та оборона.

У свою чергу Bloomberg повідомляє, що заходи санкцій в цілому підрозділятимуться на декілька категорій, включаючи обмеження на рефінансування російського суверенного боргу, фінансові санкції і виділення фізичних і юридичних осіб, близьких до Кремля

Також триває робота над низкою заходів, пов'язаних із торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.

Американські законодавці внесли до Конгресу та Сенату США вже цілу низку законопроектів, які передбачають введення санкцій щодо Росії у випадку нападу на Україну. Документи, зокрема, передбачають введення обмежень щодо російського президента.

Раніше Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про можливе «відтермінування вторгнення Росії» через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивним планам Кремля це може не завадити.

Раніше Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

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