«Робили це й раніше»: угорці Закарпаття відреагували на скандал із виконанням гімну

На Закарпатті розгорівся скандал через виконання депутатами Сюртівської ОТГ гімну Угорщини

Угорська культурна асоціація Закарпаття назвала гімн Угорщини «молитвою до Бога»

В Угорській культурній асоціації Закарпаття здивовані увагою ЗМІ до виконання угорського гімну на засіданні Сюртівської об'єднаної територіальної громади.

Про це розповіла секретарка організації Кароліна Дарчіа, повідомив журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

За словами Дарчіа, виконувати гімн сусідніх держав не заборонено, якщо йдеться про урочисті заходи. Вона уточнила, що новообрані депутати під час складання присяги спершу виконали гімн України, а вже потім – Угорщини.

Дарчіа розповіла, що такі дії відбувалися й раніше, «але ніхто не звертав уваги».

«Угорський гімн – молитва до Бога, а ми – християнська партія», – заявила вона і додала, що Партія угорців України діє відповідно до українського законодавства.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини. СБУ перевірить дії народних обранців.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Глава МЗС Угорщини Сіярто назвав обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття «політичними гойдалками щодо угорських партій та угорської меншини».

Також Сіярто закликав ОБСЄ відправити місію на Закарпаття.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.