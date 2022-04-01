Окупанти замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли

Рашисти перед втечею з Бучі замінували тамтешню кондитерську фабрику

Попри звільнення Бучі, на території міста залишається небезпека, пов’язана із замінуванням тих чи інших об’єктів. Про це поінформувала у себе на Facebook-сторінці компанія «Деліція».

За інформацією компанії, кондитерська фабрика, яка належить їй і розташована на території Бучі, замінована російськими окупантами.

Більш того, у «Деліції» зазначають, що є інформація про отруєння рашистами печива, яке виготовлялося і зберігається на території фабрики.

Інформацію про замінування та отруєння підтвердила Бучанська міська рада, поширивши її на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Та жителі Бучі негативно відреагували на цю інформацію. Одні критикують владу за пізнє інформування про заміновану територію, бо «ще учора, як тільки з’явилася можливість, люди пішли на фабрику у пошуках їжі».

Інші припускають, що таким чином намагаються зупинити розграбування голодними жителями Бучі території фабрики.

Жителі Бучі не довіряють інформаціїх про замінування кондфабрики

Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправскький повідомив сьогодні, 1 квітня, що, попри виведення окупантами з міста бронетехніки, на території Бучі залишаються рашистські війська. Це, перш за все, диверсійні групи, а також військові, які перевдягнулися у цивільний одяг і фактично продовжують чинити опір.

Читайте також: