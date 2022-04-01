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    Окупанти замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли

    За інформацією власників, територія кондитерської фабрики у Бучі замінована рашистами - Окупанти замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли
    За інформацією власників, територія кондитерської фабрики у Бучі замінована рашистами
    фото: Facebook компанії «Деліція»

    Рашисти перед втечею з Бучі замінували тамтешню кондитерську фабрику

    Попри звільнення Бучі, на території міста залишається небезпека, пов’язана із замінуванням тих чи інших об’єктів. Про це поінформувала у себе на Facebook-сторінці компанія «Деліція».

    За інформацією компанії, кондитерська фабрика, яка належить їй і розташована на території Бучі, замінована російськими окупантами.

    Більш того, у «Деліції» зазначають, що є інформація про отруєння рашистами печива, яке виготовлялося і зберігається на території фабрики.

    Інформацію про замінування та отруєння підтвердила Бучанська міська рада, поширивши її на своїй офіційній Facebook-сторінці.

    Та жителі Бучі негативно відреагували на цю інформацію. Одні критикують владу за пізнє інформування про заміновану територію, бо «ще учора, як тільки з’явилася можливість, люди пішли на фабрику у пошуках їжі».

    Інші припускають, що таким чином намагаються зупинити розграбування голодними жителями Бучі території фабрики.

    Жителі Бучі не довіряють інформаціїх про замінування кондфабрики
    Жителі Бучі не довіряють інформаціїх про замінування кондфабрики

    Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

    Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправскький повідомив сьогодні, 1 квітня, що, попри виведення окупантами з міста бронетехніки, на території Бучі залишаються рашистські війська. Це, перш за все, диверсійні групи, а також військові, які перевдягнулися у цивільний одяг і фактично продовжують чинити опір.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли