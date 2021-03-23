Посварились через дерево. Депутат на Миколаївщині прострелив ногу чоловікові

Депутат посварився з чотирма місцевими жителями через зауваження про спиляне дерево

Депутат Мигіївської об'єднаної територіальної громади Первомайського району Миколаївської області під час конфлікту через спиляне дерево застосував травматичний пістолет, поранивши місцевого жителя. Про це у вівторок, 23 березня, повідомляє поліція області.

«22 березня близько 21:20 до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 44-річний житель району отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення ноги. Правоохоронці встановили, що пригода сталася біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка Первомайського району, де у 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт з чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії і вистрілив, влучивши в одного з чоловіків», - йдеться в повідомленні.

Пістолет вилучено. У справі призначено судово-медичну експертизу.

Правоохоронці проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

До слова, раніше стало відомо, що суд виправдав екснардепа Пашинського, який прострелив ногу людині. Інцидент стався ще у 2016 році. Адвокатка потерпілого В’ячеслава Хімікуса Марина Паринова заявила, що її підзахисний відмовився від позовних вимог в справі проти Пашинського. Хімікус повідомив, що йому виплатили компенсацію і що він пробачає Пашинського.

Також нагадаємо про іншу трагедію, яка напередодні сталась під Первомайськом. Там авто із підлітками протаранило легковик з військовими. Загинуло двоє хлопців. Причини ДТП встановлюються.