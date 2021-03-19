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    МВС оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради

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    8 квітня 2019 правоохоронці затримали депутата, який отримав 5 тис доларів від підприємця за вплив на співробітника поліції - МВС оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради

    8 квітня 2019 правоохоронці затримали депутата, який отримав 5 тис доларів від підприємця за вплив на співробітника поліції

    фото: Facebook

    Апеляційна палата Антикорсуду призначила Мефодію 2,5 роки в’язниці за хабар

    Міністерство внутрішніх справ розшукує Олександра Мефодія

    Про це повідомляє пресслужба «Центру протидії корупції».

    Зауважується, що Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради Олександра Мефодія, якому Апеляційна палата Антикорсуду призначила 2,5 роки в’язниці за хабар.

    Центр протидії корупції відзначає, що після рішення апеляції Мефодій зник.

    Варто нагадати, що 8 квітня 2019 правоохоронці затримали депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Олександра Мефодія, який отримав 5 тис доларів США від підприємця за вплив на співробітника поліції.

    Далі 11 квітня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва випустив під особисте зобов’язання Олександра Мефодія.

    Однак у червні минулого року Вищий антикорупційний суд засудив Мефодія до 5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за зловживання впливом.

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    Теги: МВС Київ депутат розшук
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