МВС оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради

8 квітня 2019 правоохоронці затримали депутата, який отримав 5 тис доларів від підприємця за вплив на співробітника поліції

Апеляційна палата Антикорсуду призначила Мефодію 2,5 роки в’язниці за хабар

Міністерство внутрішніх справ розшукує Олександра Мефодія

Про це повідомляє пресслужба «Центру протидії корупції».

Зауважується, що Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради Олександра Мефодія, якому Апеляційна палата Антикорсуду призначила 2,5 роки в’язниці за хабар.

Центр протидії корупції відзначає, що після рішення апеляції Мефодій зник.

Варто нагадати, що 8 квітня 2019 правоохоронці затримали депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Олександра Мефодія, який отримав 5 тис доларів США від підприємця за вплив на співробітника поліції.

Далі 11 квітня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва випустив під особисте зобов’язання Олександра Мефодія.

Однак у червні минулого року Вищий антикорупційний суд засудив Мефодія до 5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за зловживання впливом.